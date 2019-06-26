«Уфа» и «Зенит» поменялись кругами

В соответствии с решением общего собрания Российской Премьер-Лиги и по инициативе «Уфы» и «Зенита», учитывая возможные неблагоприятные погодные условия, Премьер-Лига внесла соответствующие изменения в календарь:



Матч 7-го тура РПЛ «Уфа» — «Зенит» пройдёт 24 августа в Уфе и начнётся в 16:30, а матч 21-го тура «Зенит» — «Уфа» состоится в Санкт-Петербурге (предварительно — в марте 2020 года).

Ранее президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что «если матч проходит в холодном регионе, то было решено дать командам возможность поменяться кругами, на это должно быть обоюдное согласие обоих клубов».

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».