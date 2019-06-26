Неймар расскажет о своём будущем после завершения Кубка Америки

Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар в ближайшее время расскажет журналистам о своём будущем и ответит, перейдёт ли он в «Барселону» летом. Как сообщает Sport.es, бразилец сделает заявление после финального матча Кубка Америки, который состоится 7 июля. Отмечается, что Неймар не будет публично говорить о своём будущем до завершения турнира из-за уважения к своим товарищам по сборной.



Ожидается, что 27-летний игрок публично заявит об уходе из «ПСЖ», что благоприятно повлияет на переговоры между «Барселоной» и французским клубом.



Ранее в СМИ сообщалось, что Неймар достиг устной договорённости с «Барселоной». Стороны согласовали пятилетний контракт. При этом бразилец не стал вести переговоры с каталонцами, а просто согласился на предложенные ему условия, понимая, как тяжело руководству клуба будет осуществить его трансфер.

Неймар согласился на значительное уменьшение оклада ради перехода в «Барселону»