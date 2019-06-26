Медведев — о новом лимите на легионеров: стало тяжелее, закон суров, но он закон

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал тот факт, что со следующего сезона в РПЛ будет введён новый лимит на легионеров по системе «8+17».
«После принятия регламента сотрясать воздух, наверное, уже поздно, но всё-таки есть несколько очевидных вещей. Такой регламент создаёт большие проблемы для клубов, которые играют на европейской арене, будь то Лига чемпионов или Лига Европы. Кроме того, имея контракты с рядом игроков, которые выходят за пределы будущего сезона, возникает вопрос: а что с ними делать? У нас уже была ситуация, когда мы были вынуждены расставаться с иностранцами, которые были на первых ролях в «Зените». Но, как говорится, «Dura lex, sed lex» — закон суров, но он закон. Будем работать. Появилась перспективная молодёжь, но ясно, что с этой молодёжью клубы, которые её воспитали, расставаться не собираются. Перед ними стоят аналогичные задачи руководства. Конечно, деньги — важный элемент, но он не являются решающим.
Будет ли скорректирована трансферная политика с учётом нового лимита? Нет. Мы предполагали такой сценарий, поэтому никаких изменений в нашей трансферной политике делать не будем. Надеюсь, в ближайшее время мы объявим о тех точечных усилениях, которые мы намечали. Переговоры находятся в завершающей стадии. Мы не собирались делать массовый отток или приток футболистов. Я думаю, придут максимум три игрока. Стало тяжелее, конечно. Подготовка к Лиге чемпионов в этом сезоне ещё может проходить по старым правилам, но к следующему году надо готовиться по-новому», — цитирует Медведева пресс-служба «Зенита».
- 26 июня 2019
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