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Новая аудиостатья «Чемпионата» об АПЛ. Как Венгер изменил английский футбол

Новая аудиостатья «Чемпионата» об АПЛ. Как Венгер изменил английский футбол
Футбол / Англия 0

«Чемпионат» продолжает цикл подкастов об АПЛ. Это аудиостатьи о людях, которые изменили английскую Премьер-лигу, сделав её самым успешным чемпионатом в Европе. Восемь выпусков – восемь героев. О них рассказывают журналисты «Чемпионата» Кирилл Хаит и Григорий Телингатер.

Новый выпуск посвящён легендарному тренеру Арсену Венгеру. Когда он возглавил «Арсенал», игроки не знали, кто это. В АПЛ доминировали британские тренеры и британский стиль игры. Но Венгер всё изменил. Начиная с диеты (он выиграл пивную войну и почти выиграл шоколадную) и заканчивая тренировками (оказалось, что уровень нагрузок для разных игроков может быть разным). Он сделал АПЛ профессиональнее.

Вы можете послушать подкаст на любой удобной для вас платформе:

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«Чемпионат» запускает цикл аудиостатей про АПЛ. Выпуск #1: Война с хулиганами
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