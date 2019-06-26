Новая аудиостатья «Чемпионата» об АПЛ. Как Венгер изменил английский футбол

«Чемпионат» продолжает цикл подкастов об АПЛ. Это аудиостатьи о людях, которые изменили английскую Премьер-лигу, сделав её самым успешным чемпионатом в Европе. Восемь выпусков – восемь героев. О них рассказывают журналисты «Чемпионата» Кирилл Хаит и Григорий Телингатер.
Новый выпуск посвящён легендарному тренеру Арсену Венгеру. Когда он возглавил «Арсенал», игроки не знали, кто это. В АПЛ доминировали британские тренеры и британский стиль игры. Но Венгер всё изменил. Начиная с диеты (он выиграл пивную войну и почти выиграл шоколадную) и заканчивая тренировками (оказалось, что уровень нагрузок для разных игроков может быть разным). Он сделал АПЛ профессиональнее.
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