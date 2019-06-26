Семак: я против лимита, он снижает наш потенциал для игры в Европе
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал тот факт, что со следующего сезона в РПЛ будет введён новый лимит на легионеров по системе «8+17».
«Моя позиция оставалась неизменной: я против лимита как такового. Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов, существенно снижает наш потенциал для игры в Европе. Моё мнение не изменилось. Наиболее приемлемым для меня был бы лимит «10+15», когда была бы прямая и здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я в этом не вижу», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
В настоящее время в Российской Премьер-Лиге действует лимит «6+5», в соответствии с которым на поле может находиться не более шести иностранных футболистов.
Медведев — о новом лимите на легионеров: стало тяжелее, закон суров, но он закон
- 26 июня 2019
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