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Семак: я против лимита, он снижает наш потенциал для игры в Европе

Семак: я против лимита, он снижает наш потенциал для игры в Европе
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал тот факт, что со следующего сезона в РПЛ будет введён новый лимит на легионеров по системе «8+17».

«Моя позиция оставалась неизменной: я против лимита как такового. Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов, существенно снижает наш потенциал для игры в Европе. Моё мнение не изменилось. Наиболее приемлемым для меня был бы лимит «10+15», когда была бы прямая и здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я в этом не вижу», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

В настоящее время в Российской Премьер-Лиге действует лимит «6+5», в соответствии с которым на поле может находиться не более шести иностранных футболистов.

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