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Гинер: новый лимит не повысит качество легионеров, которые приезжают в РПЛ

Гинер: новый лимит не повысит качество легионеров, которые приезжают в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал тот факт, что со следующего сезона в РПЛ будет введён новый лимит на легионеров по системе «8+17».

«Насколько я знаю, в мире лимита на легионеров не существует, хотя есть на Украине и в Китае. Принято решение на 2020-2021 гг., опробуем и посмотрим, как клубы будут действовать. Я часто спорю на такие вопросы, хотя у нас в команде имею больше всех русских футболистов. Я мало обращаю внимания на это, но, думаю, конкуренция должна быть, русский паспорт не должен давать приоритета ни финансового, ни зарплаты, ни в трансферных ценах.

Этот лимит не повысит качество легионеров, которые приезжают в РПЛ, нужно вводить вопрос, не какое количество приедет, а какое качество. Чтобы игрок должен был играть за сборную. Решение было принято единогласно? Это сложный вопрос. В исполкоме из клубов – я и Галицкий. Не знаю, какие ещё клубы как проголосовали», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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