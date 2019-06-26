Медведев: лимит приведёт к росту зарплат россиян, порой – неоправданных

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал тот факт, что со следующего сезона в РПЛ будет введён новый лимит на легионеров по системе «8+17».



«Новым лимитом надо руководствоваться, оценивать его нужно было до этого, что мы и делали. Когда решение принято, его не обсуждают, а выполняют. Такой лимит создаст серьёзные проблемы для клубов—участников Лиги чемпионов и Лиги Европы. Плюс во многих командах больше восьми легионеров. Клубам, у которых иностранные игроки на длинных контрактах, придётся столкнуться с необходимостью расставаться с футболистами. В следующем сезоне надо будет не только играть, но и думать, как играть в будущем. Это относится и ко внутреннему чемпионату, и к еврокубкам.



Что касается возможного роста спроса на российских игроков и раздувания их зарплат, правило спроса и предложения работает. Когда из-за лимита повышенный спрос на россиян, это не может не вести к росту зарплат, порой – неоправданных. Создаются условия, когда многие игроки теряют стимул для роста, начинают почивать на зарплатах, а не на лаврах, ведь лавров у них не так много. Когда футболист думает не об игре, а о состоянии своего банковского счёта, эти вещи трудно совмещать», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Медведев — о новом лимите на легионеров: стало тяжелее, закон суров, но он закон