«Тоттенхэм» близок к первому приобретению за полтора года

Нападающий «Лидс Юнайтед» Джек Кларк, вероятно, продолжит карьеру в «Тоттенхэм Хотспур».
По информации Daily Mail, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Стороны близки к согласованию сделки, и ожидается, что трансфер 18-летнего футболиста обойдётся лондонцам в £ 8,5 млн (€ 9,5 млн). Отмечается, что главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино является большим поклонником таланта форварда.
Если клубам удастся прийти к договорённости, то Кларк станет первым приобретением «Тоттенхэма» за полтора года. На данный момент последней покупкой «шпор» является полузащитник Лукас Моура, который перешёл в клуб из «Пари Сен-Жермен» в январе 2018 года.
В минувшем сезоне Кларк принял участие в 24 матчах Чемпионшипа, в которых записал на свой счёт 2 гола и 2 результативные передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.
- 26 июня 2019
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