Дюков: решение о новом лимите было принято ещё несколько недель назад

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о предстоящем изменении формата лимита на легионеров в чемпионате России на «8+17».



«Настоящее обсуждение вопроса состоялось раньше – на заседаниях, которые проводила лига, и на консультациях, которые проводили мои коллеги. Можно сказать, что, по сути, решение де-факто было принято ещё несколько недель назад. Сегодня произошло просто юридическое оформление той позиции, которую выразили РФС и клубы. Заняло это 7-8 минут.



Вернёмся ли к обсуждению формата «6+5»? Нужно руководствоваться принципом «никогда не говори никогда», но надеюсь, что этого не произойдёт. Ограничение легионеров в заявке – это шаг вперёд. Не считаю, что это то решение, которое значительно изменит ситуацию в нашем футболе. Если мы хотим каких-то серьёзных изменений, то нам нужно больше времени, сил и финансовых ресурсов на развитие детско-юношеского футбола. Когда будет построена система, тогда через какое-то время само это решение (лимит) себя исчерпает.



У РФС есть понимание, какой должна быть целевая модель нашего детско-юношеского футбола. Надо быть реалистами – на построение этой системы уйдёт не один год. Если посмотрим на Германию, то там эта система создавалась не один год, и даже не пять и не десять лет. Если говорить о нашей стране, нам понадобится много времени», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

