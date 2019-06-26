Исполком РФС не обсуждал расширение числа участников РПЛ

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что на исполкоме сегодня, 26 июня, не обсуждалась тема расширения числа участников РПЛ.
«На этом заседании расширение не обсуждалось, только косвенно затрагивалось. Члены исполкома говорили о том, что клубы РПЛ должны проводить больше матчей с высоким уровнем конкуренции. Это та задача, которую перед РФС поставил исполком. Что касается формата, у нас есть комитет профессионального футбола, РПЛ. В рамках РПЛ создана рабочая группа, которая обсуждает разные форматы первенства. Анализ и оценка ещё не завершены. РПЛ обещает, что работа будет завершена на следующей неделе и представлена на исполкоме. Будет обсуждать несколько вариантов.
Информация о том, что РФС уже утвердил переход на 18 клубов, не соответствует действительности. Просто так спонтанно при мне решения приниматься не будут. Должны быть взвешены все за и против. Мне важно, чтобы клубы играли больше и повысилось количество матчей высокой конкуренции. Идея 18 клубов принадлежит Гинеру. Она подразумевала возможность участия в таком формате клубов из других чемпионатов — «Кайрат», БАТЭ и так далее.
Если лига придёт к нам и обоснует, что 18 команд — это правильный шаг, то, может, это решение будет принято. Возможно ли с 2020 года? Когда говорим об изменениях, я бы не откладывал. Считаю, что нужно было делать это вчера. 16 команд — это крайне мало», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 26 июня 2019
-
15:33
-
15:28
-
15:25
-
15:22
-
15:19
-
15:17
-
15:03
-
15:03
-
14:57
-
14:44
-
14:40
-
14:37
-
14:25
-
14:10
-
14:07
-
13:48
-
13:32
-
13:20
-
13:13
-
13:00
-
12:40
-
12:40
-
12:34
-
12:33
-
12:10
-
11:50
-
11:47
-
11:32
-
11:28
-
11:10
-
10:58
-
10:41
-
10:39
-
10:27
-
10:18