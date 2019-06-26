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Гинер: «Матч» — в тендере на VAR? Не думаю, что будет конфликт интересов

Гинер: «Матч» — в тендере на VAR? Не думаю, что будет конфликт интересов
Футбол / РПЛ 0

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал новость о включении телеканала «Матч» в борьбу за право обеспечивать работу системы видеоповторов (VAR) в предстоящем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Чем больше будут вклиниваться в борьбу за это… Кто конкретно – я не знаю, будет РФС подписывать всё. Это конкурс, нужно выбирать того, кто даст не 100 рублей, а 120. Не думаю, что будет конфликт интересов. Значит, «Матч» будет ещё большую цену давать», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее обеспокоенность судьбой прав на обеспечение работы VAR в РПЛ выразил известный блогер Василий Уткин.

Также сообщалось, что точное время введения системы видеоповторов в Премьер-Лиге ещё не определено.

Уткин: «Матч» включился в тендер на VAR
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