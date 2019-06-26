Кононов — о новом лимите на легионеров: тренеру будет проще с заменами

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился мнением о предстоящем изменении формата лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге на «8+17», который должен вступить в силу начиная с сезона-2020/21.
«Тренеру будет проще с заменами. Но я считаю, что нужно заниматься своими футболистами. Сейчас их будет 17, это хорошо», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Напомним, в настоящее время в Российской Премьер-Лиге действует лимит «6+5», в соответствии с которым на поле может находиться не более шести иностранных футболистов. Новый формат предусматривает одновременное нахождение на поле восьми легионеров и 17 россиян в заявке команды.
«Спартак» под руководством Кононова занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги по итогам минувшего сезона.
- 26 июня 2019
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