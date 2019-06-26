Карпин — о новом лимите на легионеров: стало хуже, но есть и плюс

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о предстоящем изменении формата лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге на «8+17», который должен вступить в силу начиная с сезона-2020/21.



«Слово «лимит» мне уже не нравится. А так, хорошо или плохо – увидим. Стало хуже. Но теперь я хотя бы не смогу ошибиться и больше иностранцев не выпущу. Это единственный плюс», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.



Напомним, в настоящее время в Российской Премьер-Лиге действует лимит «6+5», в соответствии с которым на поле может находиться не более шести иностранных футболистов. Новый формат предусматривает одновременное нахождение на поле восьми легионеров и 17 россиян в заявке команды.

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