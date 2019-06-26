Романьоли: вперёд, «Спартак»! Новый дом, новая команда, новое приключение

Вратарь молодёжной команды «Ромы» Андреа Романьоли в своём «инстаграме» опубликовал фотографию с домашнего стадиона московского «Спартака» «Открытие Арена».



«Новый дом, новая команда, новое приключение. Этот момент пришёл… Вперёд, «Спартак»!» — говорится в сообщении 20-летнего футболиста.



Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал с «Ромой» переход Романьоли. Андреа является воспитанником «волков», но за главную команду не сыграл ни одного матча. В январе 2019 года голкипер на правах аренды перешёл в клуб Серии С «Пистоезе». В составе «Пистоезе» Романьоли принял участие в двух матчах, в которых пропустил три гола. Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в € 25 тыс.

Напомним, несколько дней назад «Спартак» приобрёл у «Ромы» 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе. Форвард подписал с красно-белыми четырёхлетний контракт.