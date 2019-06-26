Г. Иванов: в РПЛ можно взять клубы из СНГ, но что скажет УЕФА?
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мнением по поводу возможного приглашения в Российскую Премьер-Лигу команд из соседней страны. Ранее о такой возможности высказался президент ЦСКА Евгений Гинер.
«Впервые слышу о возможности привлечения зарубежного клуба в РПЛ. Конечно, мы могли бы взять команды из Беларуси, Армении или Казахстана и расширить лигу до 18 команд за их счёт. И в Беларуси, и в Казахстане есть хорошие условия. Но как на это посмотрит и что скажет УЕФА? Как будет происходить обмен между лигами? Вот вылетит команда из Беларуси – мы ещё одну команду оттуда будем искать?» — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран
- 26 июня 2019
-
17:07
-
16:53
-
16:47
-
16:29
-
16:26
-
16:14
-
16:13
-
16:00
-
16:00
-
15:48
-
15:47
-
15:45
-
15:36
-
15:33
-
15:28
-
15:25
-
15:22
-
15:19
-
15:17
-
15:03
-
15:03
-
14:57
-
14:44
-
14:40
-
14:37
-
14:25
-
14:10
-
14:07
-
13:48
-
13:32
-
13:20
-
13:13
-
13:00
-
12:40
-
12:40
Партнерский контент