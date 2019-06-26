Г. Иванов: в РПЛ можно взять клубы из СНГ, но что скажет УЕФА?

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мнением по поводу возможного приглашения в Российскую Премьер-Лигу команд из соседней страны. Ранее о такой возможности высказался президент ЦСКА Евгений Гинер.



«Впервые слышу о возможности привлечения зарубежного клуба в РПЛ. Конечно, мы могли бы взять команды из Беларуси, Армении или Казахстана и расширить лигу до 18 команд за их счёт. И в Беларуси, и в Казахстане есть хорошие условия. Но как на это посмотрит и что скажет УЕФА? Как будет происходить обмен между лигами? Вот вылетит команда из Беларуси – мы ещё одну команду оттуда будем искать?» — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран