Фернандес прибыл на сбор ЦСКА
Защитник ЦСКА Марио Фернандес присоединился к команде на сборах в Австрии, сообщает пресс-служба клуба в «Инстаграме».
В рамках сбора «армейцы» примут участие в Кубке Париматч Премьер. ЦСКА встретится с «Краснодаром» (27 июня), «Спартаком» (30 июня) и «Ростовом» (3 июля).
Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Фернандес не покинет ЦСКА в летнее трансферное окно. По информации СМИ, в услугах игрока заинтересованы «Ньюкасл Юнайтед» и «Атлетико». Также за Марио внимательно следят многие топ-клубы Европы, среди которых «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Челси».
Фернандес выступает за «армейцев» с 2012 года. Ранее 28-летний защитник в течение трёх лет защищал цвета бразильского «Гремио».
Гинер — про Влашича, деньги, помощь Усманова и будущее Марио Фернандеса
Много интересных ответов.
- 26 июня 2019
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