Фернандес прибыл на сбор ЦСКА

Защитник ЦСКА Марио Фернандес присоединился к команде на сборах в Австрии, сообщает пресс-служба клуба в «Инстаграме».



В рамках сбора «армейцы» примут участие в Кубке Париматч Премьер. ЦСКА встретится с «Краснодаром» (27 июня), «Спартаком» (30 июня) и «Ростовом» (3 июля).

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Фернандес не покинет ЦСКА в летнее трансферное окно. По информации СМИ, в услугах игрока заинтересованы «Ньюкасл Юнайтед» и «Атлетико». Также за Марио внимательно следят многие топ-клубы Европы, среди которых «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Челси».



Фернандес выступает за «армейцев» с 2012 года. Ранее 28-летний защитник в течение трёх лет защищал цвета бразильского «Гремио».