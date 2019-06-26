Пантелеев покинул «Рубин» спустя полгода после перехода из «Спартака»

Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Владислава Пантелеева.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Соглашение 22-летнего футболиста с клубом было рассчитано до 2022 года.
«Рубин» благодарит Владислава за время, проведённое в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении казанцев.
Пантелеев является воспитанником «Спартака», откуда перебрался в «Рубин» всего полгода назад – в зимнее трансферное окно. В составе казанской команды хавбек успел принять участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не записал на свой счёт ни одного результативного действия.
До перехода в «Рубин» Пантелеев успел провести две встречи за «Спартак», а также поиграть за юношеские и молодёжные сборные России.
- 26 июня 2019
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