Игрок исключён из сборной Египта за сексуальные домогательства через соцсети

Полузащитник ПАОКа и сборной Египта Амр Варда отстранён от национальной команды в разгар Кубка африканских наций, сообщает Mundo Deportivo.



В официальном объявлении футбольной федерации не раскрываются причины такого решения, однако, по словам издания, оно явилось следствием его неподобающего поведения в социальных сетях. Варда был уличён в сексуальных домогательствах до женщин в Сети.



Первой 25-летнего хавбека обвинила модель Мерхан Келлер, заявившая, что Амр присылал ей агрессивные сообщения сексуального характера. После этого с девушкой связались другие жертвы Варды, с которыми он вёл себя аналогичным образом.



Сборная Египта в 1-м туре группового этапа Кубка африканских наций победила Зимбабве со счётом 1:0. Варда провёл на поле 19 минут, выйдя на замену во втором тайме.

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