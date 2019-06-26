Игрок исключён из сборной Египта за сексуальные домогательства через соцсети

Полузащитник ПАОКа и сборной Египта Амр Варда отстранён от национальной команды в разгар Кубка африканских наций, сообщает Mundo Deportivo.
В официальном объявлении футбольной федерации не раскрываются причины такого решения, однако, по словам издания, оно явилось следствием его неподобающего поведения в социальных сетях. Варда был уличён в сексуальных домогательствах до женщин в Сети.
Первой 25-летнего хавбека обвинила модель Мерхан Келлер, заявившая, что Амр присылал ей агрессивные сообщения сексуального характера. После этого с девушкой связались другие жертвы Варды, с которыми он вёл себя аналогичным образом.
Сборная Египта в 1-м туре группового этапа Кубка африканских наций победила Зимбабве со счётом 1:0. Варда провёл на поле 19 минут, выйдя на замену во втором тайме.
- 26 июня 2019
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