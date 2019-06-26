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РФС назвал 33 лучших игроков РПЛ сезона-2018/19

РФС назвал 33 лучших игроков РПЛ сезона-2018/19
Футбол / РПЛ 0

Исполком РФС назвал имена 33 лучших игроков сезона-2018/19 в Российской Премьер-Лиге.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунёв («Зенит»).

Правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Сергей Петров («Краснодар»).

Правые центральные защитники: Бранислав Иванович («Зенит»), Андрей Семенов («Ахмат»), Максим Беляев («Арсенал»).

Левые центральные защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Урош Спаич («Краснодар»).

Левые защитники: Юрий Жирков («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Рубин»/«Истанбул» (Турция)), Кристиан Рамирес («Краснодар»).

Опорные полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев («Зенит»).

Правые полузащитники: Вандерсон («Краснодар»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»).

Центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Роман Зобнин (Спартак), Вильмар Барриос (Зенит).

Левые полузащитники: Виктор Классон (Краснодар), Антон Миранчук («Локомотив»), Резиуан Мирзов («Арсенал»).

Правые нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Сердар Азмун («Рубин»/«Зенит»), Лука Джорджевич («Арсенал»).

Левые нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Зе Луиш («Спартак»).

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