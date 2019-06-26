РФС назвал 33 лучших игроков РПЛ сезона-2018/19

Исполком РФС назвал имена 33 лучших игроков сезона-2018/19 в Российской Премьер-Лиге.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунёв («Зенит»).
Правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Сергей Петров («Краснодар»).
Правые центральные защитники: Бранислав Иванович («Зенит»), Андрей Семенов («Ахмат»), Максим Беляев («Арсенал»).
Левые центральные защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Урош Спаич («Краснодар»).
Левые защитники: Юрий Жирков («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Рубин»/«Истанбул» (Турция)), Кристиан Рамирес («Краснодар»).
Опорные полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев («Зенит»).
Правые полузащитники: Вандерсон («Краснодар»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»).
Центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Роман Зобнин (Спартак), Вильмар Барриос (Зенит).
Левые полузащитники: Виктор Классон (Краснодар), Антон Миранчук («Локомотив»), Резиуан Мирзов («Арсенал»).
Правые нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Сердар Азмун («Рубин»/«Зенит»), Лука Джорджевич («Арсенал»).
Левые нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Зе Луиш («Спартак»).
- 26 июня 2019
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