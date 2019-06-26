Жена Риксена: Фернандо не намерен делать эвтаназию, напишите это жирным шрифтом

Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, сообщила, что её супруг не намерен делать эвтаназию.

«Мне оборвали телефон по этому поводу. И Первый канал звонил, и другие СМИ, уже устала, честно говоря, отвечать. Фернандо не собирается делать эвтаназию, напишите это, если можно, большими жирными буквами. И так сердце разрывается, а тут ещё заголовки сплошной чередой: «Решил уйти из жизни». И звонками задалбывают: «Вы что, ему позволите? Да как вы можете?!» Говорят так уверенно, словно 28-го числа Фернандо действительно отправит себя на тот свет. «С чего вы взяли?» — спрашиваю. У меня руки с утра тряслись, когда я это читала. Понимаю — рейтинги, клики. Но не планирует муж устраивать прощальную ночь! Человек появится на публике в последний раз, потому что ему реально тяжело находиться пять-семь часов в окружении людей, которые пытаются его потрогать, обнять и сфотографировать. Почему вдруг пресса решила, что речь идёт об эвтаназии — уму непостижимо.

У него плохое состояние, ему нехорошо, но необходимости в эвтаназии не вижу. Мне кажется, Фернандо может ещё долго жить со своей болезнью. Я это чувствую и знаю, потому что ухаживаю за мужем не первый год. Ему было и хуже, поверьте. Поэтому читать сейчас об эвтаназии очень больно и неприятно.

Тем более в Шотландии, врачи подтвердили, эвтаназия официально запрещена. О чём тут вообще говорить? Нандо по всем медицинским бумагам до конца дней останется в этой стране, его никто отсюда не вывезет и не переместит. Тема закрыта», — цитирует Веронику Риксен «Матч ТВ».