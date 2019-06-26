«Ростов» — «Спартак»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 1-го тура Кубка Париматч Премьер. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ростов»: Песьяков, Чистяков, Хаджикадунич, Логашов, Чернов, Байрамян, Глебов, Саплинов, Попов, Полоз, Сигурдарсон.



«Спартак»: Максименко, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Айртон, Умяров, Гулиев, Ананидзе, Мелкадзе, Глушенков, Зе Луиш.



Напомним, аналогичное соревнование проводилось в зимнее межсезонье. Тогда победителем турнира стал московский «Спартак», опередивший в итоговой таблице «Зенит», «Ростов» и «Локомотив».

По итогам минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков в 30 матчах. «Ростов» (41) финишировал на девятой строчке.