«Ростов» — «Спартак»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 1-го тура Кубка Париматч Премьер. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ростов»: Песьяков, Чистяков, Хаджикадунич, Логашов, Чернов, Байрамян, Глебов, Саплинов, Попов, Полоз, Сигурдарсон.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Айртон, Умяров, Гулиев, Ананидзе, Мелкадзе, Глушенков, Зе Луиш.
Напомним, аналогичное соревнование проводилось в зимнее межсезонье. Тогда победителем турнира стал московский «Спартак», опередивший в итоговой таблице «Зенит», «Ростов» и «Локомотив».
По итогам минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков в 30 матчах. «Ростов» (41) финишировал на девятой строчке.
- 26 июня 2019
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