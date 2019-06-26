Кроос рассказал, когда планирует завершить карьеру

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос рассказал, в каком возрасте планирует завершить профессиональную карьеру.



«33 года — хороший возраст для выхода на пенсию. К тому моменту у меня будет возможность выбрать, стоит ли продолжать карьеру. Но прямо сейчас я уже могу исключить вариант с выступлением в США, Китае или Катаре», — приводит слова Крооса Bild.



Кроос выступает за мадридский «Реал» с 2014 года. В составе «сливочных» он завоевал 12 трофеев, среди которых три Лиги чемпионов подряд, титул чемпиона Испании, Суперкубок страны, три Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира. Также Кроос становился чемпионом мира в 2014 году в составе национальной команды Германии.

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