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Кроос рассказал, когда планирует завершить карьеру

Кроос рассказал, когда планирует завершить карьеру
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос рассказал, в каком возрасте планирует завершить профессиональную карьеру.

«33 года — хороший возраст для выхода на пенсию. К тому моменту у меня будет возможность выбрать, стоит ли продолжать карьеру. Но прямо сейчас я уже могу исключить вариант с выступлением в США, Китае или Катаре», — приводит слова Крооса Bild.

Кроос выступает за мадридский «Реал» с 2014 года. В составе «сливочных» он завоевал 12 трофеев, среди которых три Лиги чемпионов подряд, титул чемпиона Испании, Суперкубок страны, три Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира. Также Кроос становился чемпионом мира в 2014 году в составе национальной команды Германии.

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