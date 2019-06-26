Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников перенёс операцию в связи с переломом лодыжки, сообщается на официальном сайте «армейцев».



Напомним, накануне у футболиста диагностирован внутрисуставной перелом правой медиальной лодыжки. Эту травму Щенников получил 24 июня на утренней тренировке.



28-летний футболист был прооперирован в одной из клиник Мюнхена. Срок восстановления Щенникова ориентировочно составит 12 недель.



Щенников является воспитанником ЦСКА. В минувшем сезоне он принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги (16 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с «армейским» клубом действителен до лета 2023 года.

Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжки