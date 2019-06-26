Марез, зарабатывающий свыше € 10 млн в год, судился с няней из-за € 4 тыс.

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез проиграл судебное дело бывшей няне своих детей Каталине Мирафлорес, сообщает The Sun.

По информации источника, футболист и его жена Рита совершили необоснованный вычет из заработной платы женщины, которая присматривала за их четырьмя детьми, в размере € 4000. После этого Мирафлорес, работавшая в семье Мареза с 2018 года, обратилась в суд и выиграла дело. Футболиста обязали выплатить няне указанную сумму и возместить ущерб заявителю в размере € 167.

В «Манчестер Сити» Марез перешёл летом прошлого гола из «Лестер Сити». Трансфер алжирца обошёлся «горожанам» в € 67,8 млн. Зарплата футболиста в стане действующего чемпиона Англии составляет примерно € 11,6 млн в год.