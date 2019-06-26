Исполком РФС утвердил состав судейского комитета, сообщается на официальном сайте организации.



Председателем судейского комитета останется Николай Левников, а его заместителем будет Александр Егоров. Также в состав судейского комитета вошли Александр Гвардис, Ашот Хачатурянц, Леонид Калошин, Эдуард Малый, Сергей Мацюра, Сергей Фурса, Вячеслав Харламов.



Полный список административных вопросов, рассмотренных на заседании исполкома, выглядит следующим образом:



— утвердить состав судейского комитета РФС;



— утвердить Положения об отдельных комитетах РФС в новой редакции;



— принять к сведению отчёты председателей юрисдикционных органов за спортивный сезон-2018/19. Утвердить составы юрисдикционных органов РФС, органов добровольного спортивного лицензирования клубов и сертификации стадионов;



— утвердить итоги лицензирования футбольных клубов НП «РФПЛ» и ФНЛ на спортивный сезон-2019/20;



— разрешить начать процедуру замены клуба — участника профессиональных соревнований с соблюдением установленных требований ФК «Сочи» г. Сочи. Поручить бюро исполкома принять решение о завершении указанной процедуры в случае выполнения клубом всех необходимых требований;



— дополнить с 01 июля 2019 г. список ветеранов отечественного футбола, получающих персональные стипендии РФС, включив в него: Чанова Вячеслава Викторовича и Афанасьева Владимира Ивановича;



— утвердить список 33 лучших игроков и номинантов национальной премии по итогам футбольного сезона-2018/19;



— наградить сотрудников ФНЛ и специалистов футбольных клубов ФНЛ наградами РФС;



— одобрить заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу—2021 в Российской Федерации, поручить бюро исполкома РФС рассмотреть иные заявки, поступающие на получение права проведения международных соревнований по футболу;



— утвердить состав попечительского совета РФС.