Исполком РФС утвердил состав судейского комитета, сообщается на официальном сайте организации.
Председателем судейского комитета останется Николай Левников, а его заместителем будет Александр Егоров. Также в состав судейского комитета вошли Александр Гвардис, Ашот Хачатурянц, Леонид Калошин, Эдуард Малый, Сергей Мацюра, Сергей Фурса, Вячеслав Харламов.
Полный список административных вопросов, рассмотренных на заседании исполкома, выглядит следующим образом:
— утвердить состав судейского комитета РФС;
— утвердить Положения об отдельных комитетах РФС в новой редакции;
— принять к сведению отчёты председателей юрисдикционных органов за спортивный сезон-2018/19. Утвердить составы юрисдикционных органов РФС, органов добровольного спортивного лицензирования клубов и сертификации стадионов;
— утвердить итоги лицензирования футбольных клубов НП «РФПЛ» и ФНЛ на спортивный сезон-2019/20;
— разрешить начать процедуру замены клуба — участника профессиональных соревнований с соблюдением установленных требований ФК «Сочи» г. Сочи. Поручить бюро исполкома принять решение о завершении указанной процедуры в случае выполнения клубом всех необходимых требований;
— дополнить с 01 июля 2019 г. список ветеранов отечественного футбола, получающих персональные стипендии РФС, включив в него: Чанова Вячеслава Викторовича и Афанасьева Владимира Ивановича;
— утвердить список 33 лучших игроков и номинантов национальной премии по итогам футбольного сезона-2018/19;
— наградить сотрудников ФНЛ и специалистов футбольных клубов ФНЛ наградами РФС;
— одобрить заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу—2021 в Российской Федерации, поручить бюро исполкома РФС рассмотреть иные заявки, поступающие на получение права проведения международных соревнований по футболу;
— утвердить состав попечительского совета РФС.
- 26 июня 2019
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