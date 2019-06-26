«Анжи» получил лицензию на участие в ПФЛ с ограничениями на заявку новых игроков

Глава пресс-службы «Анжи» Сергей Расулов сообщил, что клуб получил лицензию на участие в ПФЛ.

«Нам дали лицензию на участие в ПФЛ. У нас есть определённые ограничения, которые касаются запрета на заявку новых игроков из-за долгов. Но сейчас это никак не помешает нашей команде участвовать в турнире, потому что у нас большая группа воспитанников, молодых футболистов, которые будут играть. А за этот сезон, который мы будем играть, мы постараемся выплатить все долги и снять запрет.

Сегодня у нас начались сборы, команда собралась на «Анжи — Арене». Тренироваться мы будем на одном из натуральных полей, а играть на искусственном поле, где раньше свои матчи проводила «молодёжка». Мы очень благодарны руководству «Анжи-Арены», что пошли нам навстречу. Там прекрасные условия. Что касается названия, то мы сохраняем название «Анжи». Мы за это и боролись, чтобы сохранить наш бренд», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.