«Анжи» получил лицензию на участие в ПФЛ с ограничениями на заявку новых игроков

Глава пресс-службы «Анжи» Сергей Расулов сообщил, что клуб получил лицензию на участие в ПФЛ.
«Нам дали лицензию на участие в ПФЛ. У нас есть определённые ограничения, которые касаются запрета на заявку новых игроков из-за долгов. Но сейчас это никак не помешает нашей команде участвовать в турнире, потому что у нас большая группа воспитанников, молодых футболистов, которые будут играть. А за этот сезон, который мы будем играть, мы постараемся выплатить все долги и снять запрет.
Сегодня у нас начались сборы, команда собралась на «Анжи — Арене». Тренироваться мы будем на одном из натуральных полей, а играть на искусственном поле, где раньше свои матчи проводила «молодёжка». Мы очень благодарны руководству «Анжи-Арены», что пошли нам навстречу. Там прекрасные условия. Что касается названия, то мы сохраняем название «Анжи». Мы за это и боролись, чтобы сохранить наш бренд», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 26 июня 2019
-
20:05
-
19:58
-
19:49
-
19:42
-
19:31
-
19:26
-
19:21
-
19:16
-
19:04
-
18:57
-
18:39
-
18:29
-
18:24
-
18:16
-
18:13
-
17:53
-
17:42
-
17:30
-
17:24
-
17:14
-
17:09
-
17:07
-
16:53
-
16:47
-
16:29
-
16:26
-
16:14
-
16:13
-
16:00
-
16:00
-
15:48
-
15:47
-
15:45
-
15:36
-
15:33