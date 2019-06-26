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Сборная Нигерии обыграла Гвинею в матче Кубка африканских наций

Сборная Нигерии обыграла Гвинею в матче Кубка африканских наций
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Нигерии встречалась с национальной командой Гвинеи. Игра состоялась на стадионе «Александрия» в Египте и завершилась со счётом 1:0 в пользу нигерийской сборной.

На 73-й минуте единственный гол в этой встрече забил защитник сборной Нигерии Кеннет Омеруо. В роли ассистента выступил нигерийский нападающий Моузес Саймон. Форвард сборной Нигерии Ахмед Муса, ранее выступавший в составе ЦСКА, вышел на поле в стартовом составе и отыграл 90 минут.

Сборная Нигерии набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы В. Гвинея (1) — на третьем месте. Соперниками команд по группе В являются национальные команды Мадагаскара и Бурунди.

Кубок африканских наций. Группа B. 2-й тур
26 июня 2019, среда. 17:30 МСК
Нигерия
1 : 0
Гвинея
1:0 – Омеруо – 73
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