Сборная Нигерии обыграла Гвинею в матче Кубка африканских наций
В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Нигерии встречалась с национальной командой Гвинеи. Игра состоялась на стадионе «Александрия» в Египте и завершилась со счётом 1:0 в пользу нигерийской сборной.
На 73-й минуте единственный гол в этой встрече забил защитник сборной Нигерии Кеннет Омеруо. В роли ассистента выступил нигерийский нападающий Моузес Саймон. Форвард сборной Нигерии Ахмед Муса, ранее выступавший в составе ЦСКА, вышел на поле в стартовом составе и отыграл 90 минут.
Сборная Нигерии набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы В. Гвинея (1) — на третьем месте. Соперниками команд по группе В являются национальные команды Мадагаскара и Бурунди.
- 26 июня 2019
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