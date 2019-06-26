Газизов: при лимите в заявке будут играть сильнейшие, это движение вперёд

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о предстоящем изменении формата лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге на «8+17», который должен вступить в силу начиная с сезона-2020/21.



«К новому лимиту отношусь положительно, это движение вперёд. Получится конкуренция между россиянами и легионерами. Лимит на поле — очень тяжёлый для тренеров. А при лимите в заявке будут играть сильнейшие. Это хорошо для российского футбола и наших футболистов. Восемь легионеров мало? Это уже шаг вперёд. Что приняли, то приняли. Для больших клубов, которые будут выступать в Европе, это сложновато. Но для всех остальных проще и удобнее. У «Уфы» сейчас 10 легионеров, но к следующему сезону всё будет нормально. Мы и другие команды просто пересмотрим взгляд на это. Легионеры должны быть соответствующего качества», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в настоящее время в Российской Премьер-Лиге действует лимит «6+5», в соответствии с которым на поле может находиться не более шести иностранных футболистов.