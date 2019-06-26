«Чертаново» разгромило «Шеффилд» в товарищеском матче — 7:0
В товарищеском матче «Чертаново» принимало английский «Шеффилд». Встреча состоялась на стадионе «Арена Чертаново» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 7:0.
В составе «Чертаново» голами отметились Дмитрий Заварухин, Дмитрий Цыпченков, Леонид Герчиков, а также Владислав Сарвели и Александр Конев, которые записали на свой счёт по два забитых мяча.
Ранее «Шеффилд», который является старейшим в мире футбольным клубом, принял участие в выставочном матче, приуроченном к 95-летию московского «Торпедо». Игра завершилась со счётом 5:0 в пользу столичной команды.
«Чертаново» набрало 61 очко и финишировало на пятом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2018/19. Победителем турнира стал «Тамбов».
- 26 июня 2019
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