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«Чертаново» разгромило «Шеффилд» в товарищеском матче — 7:0

«Чертаново» разгромило «Шеффилд» в товарищеском матче — 7:0
Футбол / Англия 0

В товарищеском матче «Чертаново» принимало английский «Шеффилд». Встреча состоялась на стадионе «Арена Чертаново» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 7:0.

В составе «Чертаново» голами отметились Дмитрий Заварухин, Дмитрий Цыпченков, Леонид Герчиков, а также Владислав Сарвели и Александр Конев, которые записали на свой счёт по два забитых мяча.

Ранее «Шеффилд», который является старейшим в мире футбольным клубом, принял участие в выставочном матче, приуроченном к 95-летию московского «Торпедо». Игра завершилась со счётом 5:0 в пользу столичной команды.

«Чертаново» набрало 61 очко и финишировало на пятом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2018/19. Победителем турнира стал «Тамбов».

Товарищеские матчи (клубы)
26 июня 2019, среда. 18:00 МСК
Чертаново
Москва, Россия
7 : 0
Шеффилд
Шеффилд, Англия
1:0 – Сарвели – 4, 2:0 – Завезён – 13, 3:0 – Сарвели – 16, 4:0 – Цыпченко – 29, 5:0 – Конев – 52, 6:0 – Конев – 63, 7:0 – Герчиков – 79
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