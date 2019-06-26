Кокорин попросил пройти реабилитацию в Москве до отправки в колонию

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что форвард «Зенита» Александр Кокорин попросил пройти реабилитацию до того, как его отправят в колонию.

«Сегодня я посещала Александра Кокорина, чтобы посмотреть, как выполняются рекомендации, которые ему дали врачи при осмотре. Он попросил проходить реабилитацию в том же учреждении в Москве, в котором он проходил обследование. Можно провести эти мероприятия до того, как он отправится в колонию», — приводит слова Потяевой "МБХ медиа".

Напомним, в октябре прошлого года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, братья Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.