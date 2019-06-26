Гол Халка помог «Шанхай СИПГ» выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов АФК
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов АФК «Чонбук Хёндэ Моторс» встречался с «Шанхай СИПГ». Игра состоялась на стадионе «Чонджу Ворлд Кап» в Южной Корее и завершилась победой китайского клуба в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:3 — по пенальти).
На 27-й минуте счёт в матче открыл нападающий южнокорейской команды Ким Син Вук. На 80-й минуте форвард «Шанхай СИПГ» Халк, ранее выступавший за «Зенит», сравнял счёт. В серии послематчевых пенальти бразильский футболист также сумел реализовать свой удар, и китайский клуб оказался сильнее в противостоянии.
Первый матч завершился ничьей со счётом 1:1. Таким образом, «Шанхай СИПГ» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов АФК, а «Чонбук Хёндэ Моторс» завершил выступление в турнире.
- 26 июня 2019
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