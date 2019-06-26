Сулейманов: единственный кумир — Месси, но в пример могу привести Хабиба
Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов назвал своих кумиров.
«Единственный кумир, который, наверное, у меня был, — это Лионель Месси. Других кумиров у меня не было, но в пример я могу привести даже нашего бойца из Дагестана Хабиба Нурмагомедова. Мы лично прямо не знакомы, но переписывались чуть-чуть в «Инстаграме».
У меня есть люди, которые с ним в близких отношениях. И я думаю, что когда-нибудь мы с ним тоже познакомимся лично. Он выложил мой гол, когда я забил «Валенсии» (в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы 14 марта. — Прим. «Чемпионата»). И вот тогда мы как бы пообщались с ним немного. Может быть, скоро познакомлюсь с ним лично», — передаёт слова Сулейманова пресс-служба «Краснодара».
Сулейманов признан лучшим игроком «Краснодара» в марте
- 26 июня 2019
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