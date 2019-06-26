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Ещенко: это «Спартак», тут всегда все будут на иголках

Ещенко: это «Спартак», тут всегда все будут на иголках
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Спартак» Андрей Ещенко прокомментировал поражение от «Ростова» (0:2) в дебютном матче Кубка Париматч Премьер.

«Всегда когда проигрываешь, неприятно, хотелось бы выигрывать. Обеим командам тяжело, можно было играть попозже — в такую погоду это каторга. Что касается психологического фона в команде. В том году у нас было три тренера — это не могло не сказаться. Хотя весной мы играли нормально, но, увы, пропустили вперёд ЦСКА. Это „Спартак“, тут всегда все будут на иголках. Это народная команда о ней много говорят и болельщики и журналисты», — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Напомним, в начале лета Ещенко продлил контракт со «Спартаком» до лета следующего года.

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