Ещенко: это «Спартак», тут всегда все будут на иголках
Защитник «Спартак» Андрей Ещенко прокомментировал поражение от «Ростова» (0:2) в дебютном матче Кубка Париматч Премьер.
«Всегда когда проигрываешь, неприятно, хотелось бы выигрывать. Обеим командам тяжело, можно было играть попозже — в такую погоду это каторга. Что касается психологического фона в команде. В том году у нас было три тренера — это не могло не сказаться. Хотя весной мы играли нормально, но, увы, пропустили вперёд ЦСКА. Это „Спартак“, тут всегда все будут на иголках. Это народная команда о ней много говорят и болельщики и журналисты», — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Напомним, в начале лета Ещенко продлил контракт со «Спартаком» до лета следующего года.
«Ростов» обыграл «Спартак» в матче международного турнира в Австрии
- 26 июня 2019
-
21:37
-
21:17
-
21:08
-
21:06
-
20:53
-
20:50
-
20:35
-
20:24
-
20:21
-
20:05
-
19:58
-
19:49
-
19:42
-
19:31
-
19:26
-
19:21
-
19:16
-
19:04
-
18:57
-
18:39
-
18:29
-
18:24
-
18:16
-
18:13
-
17:53
-
17:42
-
17:30
-
17:24
-
17:14
-
17:09
-
17:07
-
16:53
-
16:47
-
16:29
-
16:26
Партнерский контент