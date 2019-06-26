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Сборные Уганды и Зимбабве сыграли вничью в матче Кубка африканских наций

Сборные Уганды и Зимбабве сыграли вничью в матче Кубка африканских наций
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Уганды встречалась с национальной командой Зимбабве. Игра состоялась на Каирском международном стадионе в Египте и завершилась со счётом 1:1.

На 12-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Уганды Эммануэль Окви. Ответный мяч в ворота Уганды отправил полузащитник национальной команды Зимбабве Кхама Бильят.

Сборная Уганды набрала 4 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А. Зимбабве (1) — на 3-м месте. Соперниками сборных в группе А являются национальные команды Египта и ДР Конго.

В следующем туре группового этапа турнира сборная Уганды сыграет с Египтом, а национальная команда Зимбабве проведёт матч с ДР Конго.

Кубок африканских наций. Группа A. 2-й тур
26 июня 2019, среда. 20:00 МСК
Уганда
1 : 1
Зимбабве
1:0 – Окви – 12, 1:1 – Бильят – 40
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