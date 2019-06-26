Сборные Уганды и Зимбабве сыграли вничью в матче Кубка африканских наций

В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Уганды встречалась с национальной командой Зимбабве. Игра состоялась на Каирском международном стадионе в Египте и завершилась со счётом 1:1.



На 12-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Уганды Эммануэль Окви. Ответный мяч в ворота Уганды отправил полузащитник национальной команды Зимбабве Кхама Бильят.



Сборная Уганды набрала 4 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А. Зимбабве (1) — на 3-м месте. Соперниками сборных в группе А являются национальные команды Египта и ДР Конго.



В следующем туре группового этапа турнира сборная Уганды сыграет с Египтом, а национальная команда Зимбабве проведёт матч с ДР Конго.