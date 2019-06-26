Ещенко: в футболе многое зависит от игроков и тренера, но основное — это финансы
Защитник «Спартак» Андрей Ещенко считает, что добиваться результата возможно только при наличии финансирования.
«Конечно, если вы хотите добиться каких-то результатов, то в команду должны вливаться деньги. Есть финансы — значит, будет и результат. Нет финансов — значит, будешь думать, как бороться и набирать очки. Например, «Оренбург» и «Тула» в этом году не упускали своего. Многое, конечно, зависит от игроков и тренера, но основная часть — всё-таки финансы», — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Напомним, в начале лета Ещенко продлил контракт со «Спартаком» до лета следующего года. За красно-белых футболист выступает с лета 2016 года. В московский клуб он перешёл из «Анжи» в статусе свободного агента.
Ещенко: это «Спартак», тут всегда все будут на иголках
- 26 июня 2019
-
23:07
-
23:06
-
22:56
-
22:42
-
22:36
-
22:15
-
22:09
-
22:08
-
21:55
-
21:51
-
21:50
-
21:37
-
21:17
-
21:08
-
21:06
-
20:53
-
20:50
-
20:35
-
20:24
-
20:21
-
20:05
-
19:58
-
19:49
-
19:42
-
19:31
-
19:26
-
19:21
-
19:16
-
19:04
-
18:57
-
18:39
-
18:29
-
18:24
-
18:16
-
18:13
Партнерский контент