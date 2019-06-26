Ещенко: в футболе многое зависит от игроков и тренера, но основное — это финансы

Защитник «Спартак» Андрей Ещенко считает, что добиваться результата возможно только при наличии финансирования.

«Конечно, если вы хотите добиться каких-то результатов, то в команду должны вливаться деньги. Есть финансы — значит, будет и результат. Нет финансов — значит, будешь думать, как бороться и набирать очки. Например, «Оренбург» и «Тула» в этом году не упускали своего. Многое, конечно, зависит от игроков и тренера, но основная часть — всё-таки финансы», — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Напомним, в начале лета Ещенко продлил контракт со «Спартаком» до лета следующего года. За красно-белых футболист выступает с лета 2016 года. В московский клуб он перешёл из «Анжи» в статусе свободного агента.