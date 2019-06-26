Ребров — о матче с «Ростовом»: такие игры полезны для молодых игроков «Спартака»

Вратарь «Спартака» Артём Ребров прокомментировал результат матча 1-го тура Кубка Париматч Премьер с «Ростовом» (0:2).
«Конечно, мы всегда хотим выиграть, но думаю, что сейчас это не главное. Сегодня проиграли, но сейчас идёт нагрузка, подготовка к сезону. Победа здесь не так важна, как в чемпионате.
Второй тайм мне понравился, потому что у нас получалось создавать моменты. К сожалению, в первом тайме с этим возникали проблемы. К тому же некоторые молодые ребята сыграли, это тоже плюс. Видно, что команда серьёзно обновляется, и каждая игра сейчас полезна именно для молодых игроков „Спартака“.
Что касается Понсе, то он хорошо сыграл. Он цеплялся за мяч. Видно, что потенциал у игрока хороший. Думаю, он принесёт нам пользу в будущем», — сказал Ребров в интервью клубной пресс-службе «Спартака».
- 26 июня 2019
-
23:07
-
23:06
-
22:56
-
22:42
-
22:36
-
22:15
-
22:09
-
22:08
-
21:55
-
21:51
-
21:50
-
21:37
-
21:17
-
21:08
-
21:06
-
20:53
-
20:50
-
20:35
-
20:24
-
20:21
-
20:05
-
19:58
-
19:49
-
19:42
-
19:31
-
19:26
-
19:21
-
19:16
-
19:04
-
18:57
-
18:39
-
18:29
-
18:24
-
18:16
-
18:13