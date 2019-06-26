Ребров — о матче с «Ростовом»: такие игры полезны для молодых игроков «Спартака»

Вратарь «Спартака» Артём Ребров прокомментировал результат матча 1-го тура Кубка Париматч Премьер с «Ростовом» (0:2).



«Конечно, мы всегда хотим выиграть, но думаю, что сейчас это не главное. Сегодня проиграли, но сейчас идёт нагрузка, подготовка к сезону. Победа здесь не так важна, как в чемпионате.



Второй тайм мне понравился, потому что у нас получалось создавать моменты. К сожалению, в первом тайме с этим возникали проблемы. К тому же некоторые молодые ребята сыграли, это тоже плюс. Видно, что команда серьёзно обновляется, и каждая игра сейчас полезна именно для молодых игроков „Спартака“.



Что касается Понсе, то он хорошо сыграл. Он цеплялся за мяч. Видно, что потенциал у игрока хороший. Думаю, он принесёт нам пользу в будущем», — сказал Ребров в интервью клубной пресс-службе «Спартака».

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