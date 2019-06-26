Терри: нет никого, чьи шансы преуспеть в «Челси» выше, чем у Лэмпарда

Бывший футболист «Челси» Джон Терри, работавший помощником главного тренера «Астон Виллы», высказался о возможном назначении Фрэнка Лэмпарда на пост наставника лондонского клуба.
«После сезона, который он провёл в „Дерби“, и запрета „Челси“ на трансферы, думаю, нет никого, чьи шансы преуспеть в „Челси“ были бы выше, чем у Лэмпарда. Он требователен к себе как тренеру не меньше, чем как к игроку», — приводит слова Терри Daily Mail.
Ранее стало известно, что Лэмпард, в настоящее время возглавляющий «Дерби Каунти», ведёт переговоры с «Челси». 40-летний специалист начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в Премьер-лиге, где уступила «Астон Вилле» (1:2).
- 26 июня 2019
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