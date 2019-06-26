Карпин: не всем доволен в матче со «Спартаком», работы непочатый край

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 1-го тура Кубка Париматч Премьер со «Спартаком» (2:0).



«Схема в четыре защитника? Посмотрим, будем ли играть так весь сезон. Хотелось посмотреть, как наши игроки могут адаптироваться к такой схеме. Не могу сказать, что всем доволен. Чтобы играть при любой схеме, нужно, чтобы футболисты выполняли беговую работу на сто процентов. Работы непочатый край. Во втором тайме мы поменяли четырёх футболистов. Понятно, что игра уже другая была. Посмотрели молодых ребят, получили информацию, публично оценивать не буду. Пока ещё основные игроки не вписываются в игру «Ростова», так что о молодых тем более рано говорить. Травм, слава богу, нет. Так что задачи выполнили», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».

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