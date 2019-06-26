Фарфан пройдёт обследование в Барселоне на следующей неделе

Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан на следующей неделе отправится в Барселону, сообщает пресс-служба «железнодорожников».



Перуанский футболист отправится в Испанию в сопровождении врача «Локомотива», чтобы пройти обследование и принять решение о дальнейшем плане лечения.



Напомним, 34-летний Фарфан получил травму колена, находясь в расположении сборной Перу на Кубке Америки. Из-за травмы Фарфан пропустит остаток Кубка Америки, проходящего с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Напомним, ранее сборная Перу вышла в 1/4 финала Кубка Америки. Соперником перуанской команды станет национальная команда Уругвая.



Фарфан вызывается в сборную Перу с 2003 года. С национальной командой он стал бронзовым призёром Кубка Америки в 2015 году. На клубном уровне хавбек играл за «Альянса Лима», ПСВ, «Шальке-04» и «Аль-Джазиру», а с 2017 года защищает цвета «Локомотива».

Фарфан будет восстанавливаться после травмы от 6 до 8 месяцев