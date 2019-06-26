Паредес: остаюсь в «ПСЖ» и никуда не ухожу

Полузащитник «Пари-Сен-Жермен» Леандро Паредес прокомментировал ситуацию со своим будущим.

«Да, я остаюсь в „ПСЖ“. Чувствую себя хорошо. Слухи об уходе? Нет, ничего этого нет. Я остаюсь в Париже и никуда не ухожу» — приводит слова Паредеса RMC Sport со ссылкой на ESPN.

Ранее появилась информация, что «Пари-Сен-Жермен» рассматривает вариант с продажей аргентинца. Сообщалось, что 24-летний футболист может вернуться в Россию.

Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в январе текущего года за € 40 млн. Всего в составе парижан он сыграл 22 матча и отдал 2 результативные передачи. За «Зенит» аргентинец выступал в период с 2017 по 2019 год. Ранее хавбек играл также за «Боку Хуниорс», «Кьево», «Рому» и «Эмполи».