Появилось фото домашней и гостевой формы «Спартака» на сезон-2019/20

В Сети появилось фото игровой формы московского «Спартака» на следующий сезон.

Домашний комплект экипировки столичной команды будет выполнен в красном цвете с горизонтальной линией белого цвета на груди. Гостевая форма будет белой с горизонтальной линией красного цвета на груди. Производителем экипировки является американская компания Nike.

Фото доступно в «твиттере» Todo Sobre Camisetas.

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем сезоне красно-белые сыграют в Лиге Европы. В Кубке России «Спартак» дошёл до стадии 1/4 финала, где проиграл по сумме двух матчей «Уралу» (1:1, 0:1). В Лиге Европы московская команда не смогла преодолеть барьер группового этапа, заняв четвёртое место в группе с «Вильярреалом», «Рапидом» и «Глазго Рейнджерс».