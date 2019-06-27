Силлессен: хотел перейти в «Валенсию», это особенный момент для меня

Голкипер Яспер Силлессен поделился впечатлениями от перехода из «Барселоны» в «Валенсию».
«Я хотел перейти в „Валенсию“, для меня это было важно. Я общался с людьми, но не для того, чтобы дать оценку команде, а чтобы получше узнать клуб. „Валенсия“ — особый клуб, с богатой историей. Для меня перейти сюда было очень легко. Я хочу поскорее приступить к тренировкам и побеждать вместе с командой. Это особенный момент для меня», — приводит слова Силлессена Mundo Deportivo.
Силлессен перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Аякса». Его трансфер обошёлся сине-гранатовым в € 13 млн. Всего в составе каталонского клуба 30-летний вратарь провёл 32 игры и пропустил 25 мячей. В общей сложности с «Барселоной» он выиграл шесть трофеев — по два чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании.
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