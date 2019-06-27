Экс-игрок «Барселоны»: не простил бы Неймара, даже если бы он пришёл на коленях
Бывший игрок «Барселоны» Лобо Карраско заявил, что не хочет видеть в каталонском клубе форварда «ПСЖ» Неймара.
«Я не простил бы Неймара, даже если бы он пришёл на „Камп Ноу“ на коленях», — приводит слова Карраско Sport.es со ссылкой на El Chiringuito.
По словам Карраско, «Барселоне» стоило бы сосредоточиться на подписании нападающего «Атлетико» Атуана Гризманна. Француз голоден к трофеям, тогда как бразилец ранее не отличался преданностью каталонскому клубу.
Неймар перешёл в «Барселону» летом 2013 года из «Сантоса». Его трансфер обошёлся сине-гранатовым в € 88,2 млн. Летом 2017 года бразилец инициировал свою продажу в «ПСЖ» за € 222 млн. Всего в составе каталонского клуба форвард сыграл 186 матчей и забил 105 мячей.
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