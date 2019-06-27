Гол Салаха помог сборной Египта обыграть ДР Конго в игре Кубка африканских наций
В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Египта встречалась с национальной командой ДР Конго. Игра состоялась на стадионе «Каир Интернейшнл» и завершилась со счётом 2:0 в пользу египетской команды.
На 25-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Египта Ахмед Эль-Мухамади. В концовке тайма, на 43-й минуте преимущество египетской национальной команды упрочил нападающий Мохамед Салах.
Сборная Египта набрала 6 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы А. ДР Конго (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками сборных на групповом этапе являются национальные команды Уганды и Зимбабве.
В следующем туре сборная Египта сыграет с Угандой, а национальная команда ДР Конго проведёт матч с Зимбабве.
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