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Источник: «Челси» выкупит трансфер Ковачича

Источник: «Челси» выкупит трансфер Ковачича
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич, который выступал в минувшем сезоне за «Челси» на правах аренды, останется в стане синих после истечения арендного соглашения, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своём «твиттере».

По информации источника, стороны договорились о трансфере 25-летнего футболиста. Сумма сделки с учётом бонусов может составить € 50 млн.

Ранее сообщалось, что хорватом интересуется его бывший клуб «Интер», который возглавил Антонио Конте. Также интерес к футболисту проявляет «Милан».

В составе «аристократов» Ковачич принял участие в 32 матчах английского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач. Контракт игрока с «Реалом» действует до лета 2021 года.

«Милан» хочет арендовать Ковачича
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