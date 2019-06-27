Чухрий — о новом лимите: глобально ситуация не изменится

Экс-глава московского офиса ФИФА Валерий Чухрий высказался относительно изменения формата лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиги на «8+17», который должен вступить в силу начиная с сезона-2020/21.

«Глобально ситуация не изменится. Всё равно клубы зависимы от работы детско-юношеских школ и молодых российских футболистов.

Что при одной схеме, что при другой нашим футболистам будут гарантированы места. Если не на поле, то в заявке, а это ведь тоже даёт возможность им и их агентам диктовать свои условия клубам при заключении контрактов.

При любом лимите всё зависит от умения клубных менеджеров договариваться и создавать такие селекционные службы, которые будут находить как можно больше вариантов на внутреннем рынке, а также развивать свои школы. Хорошо, что лимит вообще не отменили — тогда бы просто не было смысла искать и развивать молодых российских футболистов. Проще было бы при прочих равных взять иностранца», — приводят слова Чухрия «Известия».