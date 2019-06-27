Васильев: РПЛ — не самая коммерчески привлекательная лига для клубов из СНГ

Бывший генеральный директор «Актобе» Дмитрий Васильев поделился мнением по поводу возможного приглашения в Российскую Премьер-Лигу команд из соседней страны. Ранее о такой возможности высказался президент ЦСКА Евгений Гинер.
«Кардифф» для вступления в чемпионат Англии имел множество резонов. Во-первых, шанс попасть в самую успешную в коммерческом плане лигу мира и заработать денег. Во-вторых, сыграть в чемпионате более высокого уровня. А разница между чемпионатом Англии, даже уровня Чемпионшипа, и Уэльса — существенная. Там разрыв больше, чем между премьер-лигами России и Казахстана. Да и РПЛ — не самая коммерчески привлекательна лига, чтобы туда было выгодно идти условным «Кайрату» или «Астане», добровольно лишившись почти гарантированных квот в еврокубках. Это ещё не говоря про множественные организационные и юридические моменты», — приводят слова Васильева «Известия».
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