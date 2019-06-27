Таре: у «Лацио» не было никаких предложений от «ПСЖ» по Милинкович-Савичу

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре опроверг слухи о возможном переходе полузащитника Сергея Милинкович-Савича в «Пари Сен-Жермен».

«Тут не о чем говорить, потому что мы даже не ведём переговоров. У нас нет необходимости продавать Милинкович-Савича, это просто газетный слух. Я не представляю, какой может быть цена, потому что не могу говорить о чём-то нереальном. Это всё слухи. У «Лацио» не было никаких предложений от «ПСЖ», — приводит слова Таре Le Parisien.



Ранее сообщалось, что на Милинкович-Савича претендует туринский «Ювентус». Более того, в мае в СМИ появлялась информация, согласно которой бьянконери согласовали с игроком условия контракта.

В минувшем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 31 матче итальянской Серии А, стал автором 5 забитых мячей, а также отдал 3 результативные передачи. Контракт Сергея с «Лацио» действует до лета 2023 года.