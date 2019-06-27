Фарфан — о травме: спасибо всем за любовь и поддержку. Я вернусь

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан в своём «инстаграме» выразил сожаление в связи с травмой колена.



«В жизни, как и в футболе, бывают разные моменты и разные эмоции. Радость приходит, когда ты забиваешь гол, выигрываешь чемпионат или становишься чемпионом мира. Но бывают и тяжёлые моменты, когда ты не забиваешь в важный момент, не достигаешь цели или получаешь травму. Это часть футбола.

Если ты силён психологически, тебя ничто не остановит. Мне нужно восстановиться и вернуться ещё более сильным, чем раньше. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку. Я вернусь», — говорится в сообщении Фарфана.

Напомним, 34-летний Фарфан получил травму колена, находясь в расположении сборной Перу на Кубке Америки. Из-за травмы Фарфан пропустит остаток Кубка Америки, проходящего с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Напомним, ранее сборная Перу вышла в 1/4 финала Кубка Америки. Соперником перуанской команды станет национальная команда Уругвая.

Фарфан вызывается в сборную Перу с 2003 года. С национальной командой он стал бронзовым призёром Кубка Америки в 2015 году. На клубном уровне хавбек играл за «Альянса Лима», ПСВ, «Шальке-04» и «Аль-Джазиру», а с 2017 года защищает цвета «Локомотива».