Гвардиола: я вернусь в «Барселону», но президентом клуба не буду
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном возвращении в «Барселону».
«Я не буду президентом «Барселоны», забудьте. Я вернусь в «Барсу», но не буду президентом, для этого надо быть готовым, иметь нужные знания. Это не про меня. Я пытаюсь быть хорошим тренером, но роль президента — другое дело», — приводит слова Гвардиолы Sport.
Гвардиола тренировал «Барселону» в период с 2008 по 2012 год. В общей сложности за это время с сине-гранатовыми он выиграл 14 трофеев.
В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл титул чемпиона Англии, а также завоевал Кубок Англии и Кубок английской лиги.
Гвардиола: совместимость Неймара и Гризманна зависит от планов «Барселоны»
- 27 июня 2019
-
04:48
-
04:28
-
04:14
-
03:54
-
03:48
-
02:55
-
02:39
-
02:32
-
02:27
-
02:10
-
02:02
-
00:52
-
00:50
-
00:34
-
00:11
-
00:00
- 26 июня 2019
-
23:49
-
23:31
-
23:24
-
23:07
-
23:06
-
22:56
-
22:42
-
22:36
-
22:15
-
22:09
-
22:08
-
21:55
-
21:51
-
21:50
-
21:37
-
21:17
-
21:08
-
21:06
-
20:53
Партнерский контент