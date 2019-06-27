Гвардиола: я вернусь в «Барселону», но президентом клуба не буду

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном возвращении в «Барселону».

«Я не буду президентом «Барселоны», забудьте. Я вернусь в «Барсу», но не буду президентом, для этого надо быть готовым, иметь нужные знания. Это не про меня. Я пытаюсь быть хорошим тренером, но роль президента — другое дело», — приводит слова Гвардиолы Sport.

Гвардиола тренировал «Барселону» в период с 2008 по 2012 год. В общей сложности за это время с сине-гранатовыми он выиграл 14 трофеев.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл титул чемпиона Англии, а также завоевал Кубок Англии и Кубок английской лиги.